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США и их союзники пообещали выделить $1 млрд на укрепление украинской ПВО

США и их союзники пообещали выделить $1 млрд на укрепление украинской ПВО

США и их союзники пообещали выделить $1 млрд на укрепление украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Вашингтона и его партнеров, приуроченное к 75-й годовщине основания НАТО.

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