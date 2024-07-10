США и их союзники пообещали выделить $1 млрд на укрепление украинской ПВО

США и их союзники пообещали выделить $1 млрд на укрепление украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Вашингтона и его партнеров, приуроченное к 75-й годовщине основания НАТО.
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