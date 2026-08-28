Пашинян указал на основания не считать Россию стратегическим партнером

Деловая газета ВЗГЛЯД Фото: railway.am Текст: Ольга Самофалова Руководство Армении пытается заставить Россию отказаться от управления армянскими железными дорогами раньше срока в договоре на 12 лет.
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