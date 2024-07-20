Стало очевидно, что представители этнических диаспор в органах власти, организованные по принципу смеси кланового и родоплеменного укладов, в любом случае будут иметь приоритетом отстаивание интересов своих соплемеников...
Итак, Олег Рябчиков, пост о ранении которого выходцем из "солнечной Армении", вместе с объявлением о розыске убийцы, вчера разместила команда "ДШРГ Русич", скончался.
Комментарии
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Диаспоры должны быть ликвидированы, а все иноземцы - лишены российского гражданства и после отсидки депортированы!... Мрази!!!
всех черножопых, причастных к убийству вагнеровца, отловить и расстрелять....мдя, при этой власти порядка в стране не будет вообще никакого....кругом мастурбеки и кавказоиды, сплошь преступники...мало того что их тут уже миллионы, так они еще в гос.власть прорываются...Гаранту по барабану, что внутри страны происходит
Так всех местных ментов надо конкретно отправлять на "общие" зоны", никаких "ментовских", там им быстро мозги вправят...
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