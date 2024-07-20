Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Валентина Архипова
    все стало продажным...Мнение русских о ...
  • Lana_Borei Иванова
    Для первого раза неплохой срок. Надеюсь их там перевоспитаютСемья из Леноблас...
  • Boris Voronin
    ВСЕ опросы делаются под ЗАКАЗЧИКА... Заказчик платит деньги и запрос танцует под его шкурные интересы!!! Крылатая фра...Мнение русских о ...

Стало очевидно, что представители этнических диаспор в органах власти, организованные по принципу смеси кланового и родоплеменного укладов, в любом случае будут иметь приоритетом отстаивание интересов своих соплемеников...

Стало очевидно, что представители этнических диаспор в органах власти, организованные по принципу смеси кланового и родоплеменного укладов, в любом случае будут иметь приоритетом отстаивание интересов своих соплемеников...

Итак, Олег Рябчиков, пост о ранении которого выходцем из "солнечной Армении", вместе с объявлением о розыске убийцы, вчера разместила команда "ДШРГ Русич", скончался.

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Комментарии
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Балу -
Диаспоры должны быть ликвидированы, а все иноземцы - лишены российского гражданства и после отсидки депортированы!... Мрази!!!
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14 час.
Так будет
всех черножопых, причастных к убийству вагнеровца, отловить и расстрелять....мдя, при этой власти порядка в стране не будет вообще никакого....кругом мастурбеки и кавказоиды, сплошь преступники...мало того что их тут уже миллионы, так они еще в гос.власть прорываются...Гаранту по барабану, что внутри страны происходит
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12 час.
Silver Kont
Так всех местных ментов надо конкретно отправлять на &quot;общие&quot; зоны&quot;, никаких &quot;ментовских&quot;, там им быстро мозги вправят...
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7 час.

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