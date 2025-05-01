Как провести майские праздники в Москве в 2025 году: программа, мероприятия и советы по организации досуга Ирина ВальковаМайские праздники в Москве — это не только традиционный отдых на природе или даче, но и уникальная возможность насладиться событиями и мероприятиями, которые предлагает город своим жителям и гостям.