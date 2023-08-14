ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Узнал, что в семье русского крестьянина был раздельный бюджет у мужа и жены. Рассказываю, как они всё делили

Узнал, что в семье русского крестьянина был раздельный бюджет у мужа и жены. Рассказываю, как они всё делили

Недавно читая исторический очерк конца 19 века, наткнулся на удивительные подробности о жизни русских крестьян Средней полосы России.

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Комментарии
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Майя Maja
Можно добавить, что во времена Древней Руси, как полагают многие историки, не только имущество супругов было раздельным. В частности, к имуществу одного из супругов помимо доходов с владений могли также относиться деньги, полученные в результате совершения финансовых сделок или иных юридических операций.  Об этом свидетельствуют новгородские берестяные грамоты, из которых следует, что мужчины и женщины, действуя независимо друг от друга, могли заключать договоры, выступать в судах по финансовым вопросам, действовать в качестве поручителей, заниматься каким-либо прибыльным делом (например, ремеслом или ростовщической деятельностью). По всей видимости, как утверждают историки, при разводе все заработанное таким образом имущество оставалось в собственности того, кто его заработал. На это указывают сохранившиеся разводные грамоты, в которых супруги обязуются не предъявлять друг другу никаких претензий
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8 час.
Майя Maja
Что за прелесть эти деревенские модники на одном из фото?)) Цилиндр и лапти - прям чудесный современный образ.)
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8 час.
В
Воробей
Теперь термины &quot;бесприданница&quot; и &quot;примак&quot; приобретают должную объёмность!
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