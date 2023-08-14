Узнал, что в семье русского крестьянина был раздельный бюджет у мужа и жены. Рассказываю, как они всё делили

Майя Maja

Можно добавить, что во времена Древней Руси, как полагают многие историки, не только имущество супругов было раздельным. В частности, к имуществу одного из супругов помимо доходов с владений могли также относиться деньги, полученные в результате совершения финансовых сделок или иных юридических операций. Об этом свидетельствуют новгородские берестяные грамоты, из которых следует, что мужчины и женщины, действуя независимо друг от друга, могли заключать договоры, выступать в судах по финансовым вопросам, действовать в качестве поручителей, заниматься каким-либо прибыльным делом (например, ремеслом или ростовщической деятельностью). По всей видимости, как утверждают историки, при разводе все заработанное таким образом имущество оставалось в собственности того, кто его заработал. На это указывают сохранившиеся разводные грамоты, в которых супруги обязуются не предъявлять друг другу никаких претензий