Названа самая вредная поза для сна, перечислены снижающие давление продукты

Об этих и других главных новостях недели — в нашем дайджесте. unsplash.com Врач рассказала, какая поза для сна самая вредная Терапевт Галина Аксенова считает сон на животе самым вредным с точки зрения физиологии.
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