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МОСИНФОРМ

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Форум «Финансы для роста. Комплексные инструменты для бизнеса» пройдет в столице 24 сентября

Форум «Финансы для роста. Комплексные инструменты для бизнеса» пройдет в столице 24 сентября

24 сентября в столице пройдет форум «Финансы для роста. Комплексные инструменты для бизнеса». Его организует комплекс экономической политики в рамках XI Московского финансового форума.

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