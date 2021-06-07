Натовские вояки грозят России сморщенными кулачками из Балтики (ФОТО)

На Балтике стартовали военно-морские учения Baltops. Штаб Североатлантического альянса сообщил, что планируется отработать операции по противовоздушной обороне, противоминной и противолодочной борьбе, а также высадку десанта на литовское побережье.
На Балтике стартовали военно-морские учения Baltops. Штаб Североатлантического альянса сообщил, что планируется отработать операции по противовоздушной обороне, противоминной и противолодочной борьбе, а также высадку десанта на литовское побережье.
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