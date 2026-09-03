Удары украинских дронов по Wildberries приближают мир, потому как российские Вооружённые силы якобы не могут дать достойный ответ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Конец эпохи: США ...
- При Зеленском вне...
- ЛС "Российская армия...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым