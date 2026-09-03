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Теракты ради мира? Ударами по Wildberries ВСУ вынуждают Россию к обратному

Удары украинских дронов по Wildberries приближают мир, потому как российские Вооружённые силы якобы не могут дать достойный ответ.

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