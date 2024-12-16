Имам Мустафин рассказал, как заключенных-мусульман защищают от вербовщиков-экстремистов

Бунты, устроенные радикалами в тюрьмах Ростова-на-Дону и Волгоградской области в 2024 году, показали, что вербовщики из псевдорелигиозных экстремистских организаций по сей день активно пытаются влезать в головы заключенных-мусульман, содержащихся в российских тюрьмах.