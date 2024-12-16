Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 196 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Marina Bubon
    Да ладно! Так долго обходимо? Давно понятно, что просрочка - не для украинцев. Но тут есть и другая сторона медали… ...Депутат Рады Олей...
  • Сергей Карабухин
    !!! Израиль – превратился в фашистскую страну. Нетаньяху – надо судить и расстрелять за совершённые преступления пере...Хуситы заявили об...
  • Eduard
    Соболезную родным!Дмитрук: похищенн...

Имам Мустафин рассказал, как заключенных-мусульман защищают от вербовщиков-экстремистов

Имам Мустафин рассказал, как заключенных-мусульман защищают от вербовщиков-экстремистов

Бунты, устроенные радикалами в тюрьмах Ростова-на-Дону и Волгоградской области в 2024 году, показали, что вербовщики из псевдорелигиозных экстремистских организаций по сей день активно пытаются влезать в головы заключенных-мусульман, содержащихся в российских тюрьмах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх