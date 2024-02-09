Пять стадий принятия в Белом доме после интервью Путина. Не заметить невозможно

Американские власти остро отреагировали на обнародованное интервью президент России.Не успел американский журналист Такер Карлсон опубликовать интервью с русским президентом, как Белый дом начал вставлять свои шпильки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии