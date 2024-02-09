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Пять стадий принятия в Белом доме после интервью Путина. Не заметить невозможно

Пять стадий принятия в Белом доме после интервью Путина. Не заметить невозможно

Американские власти остро отреагировали на обнародованное интервью президент России.Не успел американский журналист Такер Карлсон опубликовать интервью с русским президентом, как Белый дом начал вставлять свои шпильки.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Карлсон все-таки потревожил осиное гнездо Вашингтона.
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13 час.
Сергей шмельков
им до балды что Путин что Байден
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12 час.
Сш
Сергей шмельков
живут неплохо и больше ни фига не нужно
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12 час.

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