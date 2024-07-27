Сегодня на Олимпиаде-2024 будут разыграны первые медали

В субботу в Париже определятся чемпионы в 15 видах олимпийской программы. 27 июля будут разыграны 15 комплектов наград в 8 видах спорта: стрельбе, дзюдо, плавании, прыжках в воду, велоспорте, фехтовании, регби-7 и скейтборде.