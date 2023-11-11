Бестемьянова заявила, что адвокаты Валиевой затянули процесс в CAS

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова считает, что Камила Валиева сознательно решила выступить на этапе Гран-при России, несмотря на слушание ее дела о допинге в Спортивном арбитражном суде (CAS).
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