Экстрасенс назвала идиотами барнаульских коммунистов, желающих "призвать дух Сталина"

Сотрудники "Сталин-Центра" хотят провести спиритический сеанс и призвать дух "вождя народов" Участница "Битвы экстрасенсов" Татьяна Ларина рассказала "Постньюс", что невозможно призвать душу Иосифа Сталина и вступить с ней в контакт.
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