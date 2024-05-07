Экстрасенс назвала идиотами барнаульских коммунистов, желающих "призвать дух Сталина"

Сотрудники "Сталин-Центра" хотят провести спиритический сеанс и призвать дух "вождя народов" Участница "Битвы экстрасенсов" Татьяна Ларина рассказала "Постньюс", что невозможно призвать душу Иосифа Сталина и вступить с ней в контакт.