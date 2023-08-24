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Депутат Власов призвал ужесточить наказание за ложное минирование в период СВО

Депутат Власов призвал ужесточить наказание за ложное минирование в период СВО

Депутат Государственной думы Василий Власов обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с предложением определить в Уголовном кодексе отдельное наказание за ложные минирования в период проведения военных и контртеррористических операций.

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