Депутат Власов призвал ужесточить наказание за ложное минирование в период СВО

Депутат Государственной думы Василий Власов обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с предложением определить в Уголовном кодексе отдельное наказание за ложные минирования в период проведения военных и контртеррористических операций.
Депутат Государственной думы Василий Власов обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с предложением определить в Уголовном кодексе отдельное наказание за ложные минирования в период проведения военных и контртеррористических операций.
Свежие комментарии