Хоккеисты салехардского «Факела» готовятся к выступлению в плей-офф НМХЛ

Регулярный чемпионат Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) близится к завершению. Салехардскому «Факелу» осталось сыграть четыре выездные встречи, после чего начинается усердная подготовка к серии плей-офф.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии