Профессор Цыбиков объяснил, как выжил дрейфовавший два месяца в море россиянин

Доктор медицинских наук и профессор Намжил Цыбиков в беседе с изданием «Известия» рассказал, что избыточный вес оказался полезным для Михаила Пичугина, который выжил после двухмесячного дрейфа на лодке в Охотском море.
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