Полковник армии США Макгрегор: «Украина сегодня смертельно раненный зверь. Его надо поскорее добить» До конца сентября Путин может заменить Герасимова на посту начальника Генштаба.
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