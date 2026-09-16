Захарова сорвала овации колкой репликой о космических амбициях Британии

SOPA Images/Sipa USA/TASS У Великобритании никогда не будет собственной ракетной программы. Об этом 16 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на Международном фестивале молодежи.
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