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Регион 29

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Полиция Северодвинска получила квадроцикл для патрулирования острова Ягры

Полиция Северодвинска получила квадроцикл для патрулирования острова Ягры

Новая техника поможет нарядам пресекать несанкционированный выезд машин на береговую территорию и быстрее реагировать на нарушения в зоне отдыха.

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