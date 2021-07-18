Сонного Джо понесло по кочкам

Сергей ЕПолитикаСонного Джо понесло по кочкам Как американский президент объявил немцам, что они выступят плечом к плечу «против русской агрессии».Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВЕму никто не мешает у себя за океаном со своей страной делать что хочет , а вот на другом континенте делать не чего и офис блока НАТО пусть переносят в Антарктиду, не хрен здесь воду мутить и пол топтатьЮТюрий томилинАнтарктида то тебе чего плохого сделала, чтобы пиндосов туда пускать. Живут они себе за лужей и пусть живут.IAIness AarteeЧитать неприятно! Как сделать зло другому!KarmadonЭто Китай-то, где на текущий момент миллиардеров больше, чем в США и Индии вместе взятых, идет к коммунизму? Твердой поступью, под знаменем марксизма-ленинизма-сталинизма-маонизма? Гы-гы...Комментировать
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