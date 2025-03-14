Новое исследование раскрывает секреты устойчивости к болезни Альцгеймера

Группа учёных из Нидерландского института неврологии и когнитивных исследований (Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen en Cognitieve Psychologie, NINCOP) обнаружила уникальную группу людей, у которых, несмотря на наличие биомаркеров болезни Альцгеймера, отсутствуют клинические симптомы.
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