Porsche разработала аккумуляторную батарею, которая полностью состоит из переработанных материалов, питающихся от старых аккумуляторных блоков

Аккумулятор из старых батарей превзошёл нормы ЕС в 16 раз Porsche и переработчик Cylib произвели пилотные аккумуляторные ячейки, в которых 100% катодного активного материала — литий, никель, кобальт и марганец — получены из собственных отработанных батарейных блоков Porsche.