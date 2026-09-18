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Porsche разработала аккумуляторную батарею, которая полностью состоит из переработанных материалов, питающихся от старых аккумуляторных блоков

Porsche разработала аккумуляторную батарею, которая полностью состоит из переработанных материалов, питающихся от старых аккумуляторных блоков

Аккумулятор из старых батарей превзошёл нормы ЕС в 16 раз Porsche и переработчик Cylib произвели пилотные аккумуляторные ячейки, в которых 100% катодного активного материала — литий, никель, кобальт и марганец — получены из собственных отработанных батарейных блоков Porsche.

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