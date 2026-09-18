Porsche разработала аккумуляторную батарею, которая полностью состоит из переработанных материалов, питающихся от старых аккумуляторных блоков

Аккумулятор из старых батарей превзошёл нормы ЕС в 16 раз Porsche и переработчик Cylib произвели пилотные аккумуляторные ячейки, в которых 100% катодного активного материала — литий, никель, кобальт и марганец — получены из собственных отработанных батарейных блоков Porsche.
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