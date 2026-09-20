Сирия: один сотрудник сил внутренней безопасности был убит и несколько других получили ранения после того, как неизвестные боевики открыли огонь по их автомобилю, когда они сопровождали нефтяной танкер по шоссе М4 между Камишли и Хасакой, провинция Аль-Хасака, ранее в тот же день.