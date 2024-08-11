Диана Шнайдер одержала свою первую победу над соперницей из топ-10 рейтинга WTA

Диана Шнайдер продолжает удивлять своими результатами на корте. На недавнем турнире WTA 1000 в Торонто российская теннисистка одержала ряд значимых побед, в том числе первую в своей карьере над соперницей из топ-10 мирового рейтинга - Коко Гауфф.
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