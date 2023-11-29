Сергей Собянин заявил о перехваченном ПВО "подарке" Зеленского в небе над Подольском

Расчёт ПВО под Подольском отразил атаку очередного украинского беспилотника, летевшего на Москву.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что на месте падения обломков украинского БЛПА ночью 29-е ноября сейчас работают специалисты.
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