Сергей Собянин заявил о перехваченном ПВО "подарке" Зеленского в небе над Подольском

Расчёт ПВО под Подольском отразил атаку очередного украинского беспилотника, летевшего на Москву.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что на месте падения обломков украинского БЛПА ночью 29-е ноября сейчас работают специалисты.