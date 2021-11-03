«Потомок великих укров»: Сатановский высмеял Зеленского за «прогул» на экосаммите в Глазго

Профессор, ученый-востоковед и экономист Евгений Сатановский в своем Telegram-канале высказался на тему «прогула» президента Украины Владимира Зеленского, который не пришел на собственное выступление в Глазго, где проходит климатический саммит.
Профессор, ученый-востоковед и экономист Евгений Сатановский в своем Telegram-канале высказался на тему «прогула» президента Украины Владимира Зеленского, который не пришел на собственное выступление в Глазго, где проходит климатический саммит.
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