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«Эти горе-болельщики приехали, чтобы провоцировать». Фетисов — о поведении украинских фанатов на Евро

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о поведении украинских болельщиков во время полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу против России (2:3).

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