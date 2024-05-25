Странам, приглашенным принять участие в так называемом «мирном саммите» по Украине в Швейцарии, стоит помнить о призывах генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить Киеву наносить удары по территории России западным оружием.
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