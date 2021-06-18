Происшествия

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В Тюменской области полицейские и общественники в рамках квест – игры «Безопасное лето» напомнили школьникам о правилах дорожного движения, а также о безопасности на игровых площадках

В Тюменской области полицейские и общественники в рамках квест – игры «Безопасное лето» напомнили школьникам о правилах дорожного движения, а также о безопасности на игровых площадках

Представитель Общественного совета МО МВД России «Ишимский» Елена Королюк совместно с инспектором ГИБДД в рамках акции Каникулы с Общественным советом» провели для ребят села Большое Сорокино квест-игру «Безопасное лето».

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