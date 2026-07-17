🔨 В Симферополе осудили водителя за ДТП у торгового центра, в котором пострадал мальчик 23‑летний водитель Kia в марте 2026 года на парковке столкнулся с Volkswagen.
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🔨 В Симферополе осудили водителя за ДТП у торгового центра, в котором пострадал мальчик 23‑летний водитель Kia в марте 2026 года на парковке столкнулся с Volkswagen.