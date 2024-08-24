Существование Deadlock наконец-то подтверждено Valve – страница игры появилась в St...

Существование Deadlock наконец-то подтверждено Valve – страница игры появилась в SteamValve наконец-то готова анонсировать Deadlock, свою не такую уж секретную многопользовательскую игру, в которую тысячи пользователей играют уже несколько недель.
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