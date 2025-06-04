Шойгу и Ким Чен Ын обсудили в КНДР меры по восстановлению Курской области

РИА Новости/Алексей Никольский Секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу провел в Пхеньяне переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, во время которых стороны обговорили планы по восстановлению Курской области.
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