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Александр Волков – про бой Павлович – Перейра: «Будет потрясающая пресс-конференция. Один будет говорить: «Мы посмотрим», а второй: «Шама»

Боец UFC Александр Волков оценил анонс поединка Сергей Павлович – Алекс Перейра на UFC 335. «Моя интуиция подсказывала, что этот бой объявят.

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