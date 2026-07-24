Как в 22 года выглядит Уильям Франклин-Миллер, которого называли самым красивым мальчиком в мире

Несколько лет назад снимки подростка с пронзительными голубыми глазами облетели весь мир. Уильяма Франклина-Миллера мгновенно окрестили самым красивым мальчиком на планете, а модельные агентства пророчили ему большое будущее.
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