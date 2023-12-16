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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эдуард Латыпов: «Гонка не задалась с самого начала, концентрации не было вообще. Картинка выстрела вроде хорошая, а по факту – промах»

Латыпов допустил семь промахов и занял в гонке Кубка Содружества третье место. Победил Даниил Серохвостов.

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