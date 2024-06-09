Мбаппе пропустил тренировку сорной Франции из-за болей в спине и может не сыграть с Канадой

Лидера французской команды Килиана Мбаппе перед чемпионатом Европы беспокоит травма спины. Как сообщает RMC Sport, спина Мбаппе начала побаливать несколько дней назад – еще до товарищеского матча с Люксембургом (3:0) 5 июня, когда он сыграл все 90 минут, забил гол и отдал две результативных передачи.