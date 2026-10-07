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После освобождения Угледара. Волонтёрская помощь без границ. 07 октября 2026 года, утренний эфир

* . Восстановление посёлков после освобождения Угледара. Гость: Константин Зинченко – глава Волновахского муниципального округа.

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