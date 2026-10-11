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Черчесов раскритиковал решение тренера сборной Казахстана: «Неправильно было с такой травмой давать ему играть»

Черчесов раскритиковал решение тренера сборной Казахстана: «Неправильно было с такой травмой давать ему играть»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов после матча 10-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:0) раскритиковал решение тренерского штаба сборной Казахстана выпустить на поле нападающего Максима Самородова с травмой.

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