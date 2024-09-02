Власти Венесуэлы обвинили США в пиратстве после конфискации самолета Мадуро

REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria Власти Венесуэлы обвинили США в пиратстве после того, как в Доминикане был конфискован президентский борт Николаса Мадуро, говорится в коммюнике министра коммуникаций, культуры и туризма Фредди Няньеса.
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