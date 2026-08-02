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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющенко о допуске: «Мы должны показать, что Россия – главная страна в фигурном катании. Мы поставили 5 ультра-си Костылевой – столько не делает никто»

Тренер и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российские фигуристы должны достойно выступить на международной арене.

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