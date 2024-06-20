В Японии распространяется смертельно опасная бактериальная стрептококковая инфекция

Стрептококки / © CDC По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), синдром стрептококкового токсического шока (STSS) — редкая, но серьезная бактериальная инфекция, при лечение которой трое из десяти человек обычно умирают.
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