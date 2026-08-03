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Пилот заметил «летающую тарелку» прямо у крыла самолета

Пилот заметил «летающую тарелку» прямо у крыла самолета

Пилот пассажирского самолёта, снижаясь при посадке в лондонском аэропорту, заметил прямо у своего правого крыла загадочный дискообразный объект, который пролетел на той же высоте в противоположном направлении.

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