Пилот заметил «летающую тарелку» прямо у крыла самолета

Пилот пассажирского самолёта, снижаясь при посадке в лондонском аэропорту, заметил прямо у своего правого крыла загадочный дискообразный объект, который пролетел на той же высоте в противоположном направлении.
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