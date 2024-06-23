❕ Враг продолжает вбрасывать фейки В этом ему помогает ряд «каналов чрезвычайных происшествий», администраторы которых находятся на территории Росиии, сообщил советник Главы Крыма Олег Крючков.
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❕ Враг продолжает вбрасывать фейки В этом ему помогает ряд «каналов чрезвычайных происшествий», администраторы которых находятся на территории Росиии, сообщил советник Главы Крыма Олег Крючков.