Театр абсурда

7 943 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Киевская Русь
    Да, психолог и поэтому понимаю их, как любого другого человека. А вот вы не понимаете   и  вряд-ли поймете в этой жиз...За сколько вы, ма...
  • Nikolia Vovchenko
    Вы думаете автор не знает этого...Он просто сделал "вид",что не знал и восполнил свою лепту в заказМожно ли повторит...
  • людмила бер
    Не могли..... Вспомните сенатора Маккейна, помер уже, предупредил, что США пойдет на очень жесткие меры. Россия не бы...Можно ли повторит...

Англичане не желают видеть украинских беженцев

Англичане не желают видеть украинских беженцев

Британцы, как обычно, доказывают свою подлость и хитрость. Очевидно, что украинцы нужны им лишь как пушечное мясо, которое сражается с РоссиейВот и украинских беженцев, в отличие от других европейских стран, британцы к себе впускать не собираются.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх