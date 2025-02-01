Петрозаводский автовокзал изменил расписание междугородних рейсов из-за скоростных ограничений

В феврале в Петрозаводске и Пудоже ожидаются изменения в автобусном сообщении. С 1 февраля 2025 года изменится расписание движения автобусов маршрутов № 525 «Петрозаводск — Пудож через Кондопогу, Медвежьегорск» и № 525Э «Петрозаводск — Пудож ЭКСПРЕСС».