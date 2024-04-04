Главе ведомства будет доложено о ходе проверки по факту загрязнения пруда в Кировской области

В сети Интернет размещено сообщение Народного фронта, согласно которому жители Юрьянского района жалуются, что в местный пруд из расположенных поблизости отстойников очистных сооружений стекают неочищенные канализационные стоки тёмного оттенка с неприятным запахом, что негативно сказывается на состоянии окружающей среды.