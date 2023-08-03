«Мы просто на мясо»: украинский пленный о службе в ВСУ

Наш потерянный мирВоенное делоПодписаться«Мы просто на мясо»: украинский пленный о службе в ВСУУкраинский пленный Черновский заявил, что бойцов ВСУ отправляют «на мясо», так как у противника нет тяжелой техники.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАлександр АлександровИ НЕ хрен ныть, вы сами выбрали клоуна-президента! Теперь хлебайте по полной.Ответить16 час.Гарибян СусаннаИ что? пожалеть их прикажете? Враг остаётся врагом всегда, как показала история. Бить до последнего.Ответить15 час.
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