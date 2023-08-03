Наш потерянный мир

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«Мы просто на мясо»: украинский пленный о службе в ВСУ

«Мы просто на мясо»: украинский пленный о службе в ВСУ

Украинский пленный Черновский заявил, что бойцов ВСУ отправляют «на мясо», так как у противника нет тяжелой техники.

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Комментарии
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Александр Александров
И НЕ хрен ныть, вы сами выбрали клоуна-президента! Теперь хлебайте по полной.
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16 час.
Гарибян Сусанна
И что? пожалеть их прикажете? Враг остаётся врагом всегда, как показала история. Бить до последнего.
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15 час.

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