Кадры штурма: как тульский десант освобождал Весёлое (ВИДЕО, КАРТА)

Как тульский десант освобождал Весёлое — кадры с северского направления. Напомним, что подразделения тульского десанта из состава группировки войск «Юг» при поддержке авиации и артиллерии вели наступление на этом участке фронта и 18 января освободили населенный пункт Веселое (ДНР).
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