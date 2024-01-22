Кадры штурма: как тульский десант освобождал Весёлое (ВИДЕО, КАРТА)

Как тульский десант освобождал Весёлое — кадры с северского направления. Напомним, что подразделения тульского десанта из состава группировки войск «Юг» при поддержке авиации и артиллерии вели наступление на этом участке фронта и 18 января освободили населенный пункт Веселое (ДНР).