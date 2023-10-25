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Гашек об интервью Задорова Дудю*: «Не считаю его заявление достаточным. Необходимо, чтобы он однозначно осудил конфликт и все, что с ним связано»

«Этот парень сделал шаг в правильном направлении. Он высказался против действий России. Однако я все равно не считаю его заявление достаточным.

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